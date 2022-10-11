***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.10.2022 08:55
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070583
BIST
12:533.579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -3,33
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.570
12:5318,5890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
12:5318,0292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0876
En Düşük
17,9829
12:53994,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,18
|Açılış
|: 994,51
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,21
BIST En Aktif Hisseler12:53
|ERCB
|46,72
|40.729.449
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|1.476.449
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|60.160.858
|% 9,89
|
|MEGAP
|5,35
|70.180.242
|% 9,86
|
|MEGAP
|5,35
|70.180.242
|% 9,86
|
|MARTI
|4,05
|43.926.015
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|834.170
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|63.966.497
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,80
|42.594.327
|% -9,84
|
|MMCAS
|4,23
|217.046
|% -7,03
|
|THYAO
|85,85
|2.224.343.529
|% -0,35
|
|SASA
|86,15
|1.741.783.490
|% 0,47
|
|PETKM
|15,07
|1.421.324.640
|% 3,50
|
|ASELS
|32,40
|1.007.590.139
|% -1,16
|
|EKGYO
|4,34
|977.269.722
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,34
|977.269.722
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,73
|227.851.166
|% 1,17
|
|PETKM
|15,07
|1.421.324.640
|% 3,50
|
|AKFGY
|4,09
|356.796.734
|% 7,35
|
|ODAS
|7,88
|669.938.233
|% 4,65
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5793
|18,5890
|% 0,07
|
|Euro
|18,0177
|18,0292
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,4694
|20,5720
|% -0,06
|
|Frank
|18,5279
|18,6395
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9323
|4,9570
|% 0,08
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-6,17
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.765
|-48,00
|
|Tam
|6.692
|6.742
|-39,00
|
|Yarım
|3.261
|3.296
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.649
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,14
|94,14
|-2,05
|