***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.10.2022 09:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071007
BIST
10:233.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 8,08
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.568
10:2318,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6134
En Düşük
18,5241
10:2318,0810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1064
En Düşük
17,9891
10:23998,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,44
|Açılış
|: 998,39
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler10:21
|HEKTS
|24,48
|258.536.265
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|ERCB
|51,35
|32.620.854
|% 9,91
|
|GESAN
|102,90
|126.155.916
|% 8,60
|
|DYOBY
|22,78
|23.717.305
|% 8,37
|
|MEGAP
|4,82
|7.715.842
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|7.715.842
|% -9,91
|
|DESA
|30,76
|1.321.947
|% -4,65
|
|UZERB
|40,00
|53.120
|% -4,53
|
|RTALB
|8,73
|18.302.091
|% -4,17
|
|ASELS
|32,82
|750.935.995
|% 1,74
|
|THYAO
|84,05
|529.792.322
|% -0,53
|
|KONTR
|95,00
|399.323.596
|% 4,68
|
|SASA
|84,20
|323.146.577
|% -1,06
|
|SISE
|29,10
|296.867.334
|% -1,09
|
|EKGYO
|4,31
|243.728.052
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,24
|249.547.713
|% -0,84
|
|AKFGY
|4,25
|124.567.233
|% 3,66
|
|ISCTR
|8,26
|198.929.619
|% -0,36
|
|HUNER
|6,63
|157.766.580
|% 6,08
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5821
|18,5917
|% 0,04
|
|Euro
|18,0638
|18,0770
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,4131
|20,5155
|% 0,39
|
|Frank
|18,5946
|18,7066
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9294
|4,9541
|% -0,03
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|2,65
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,85
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.716
|6.779
|11,00
|
|Yarım
|3.273
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,20
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,03
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|0,00
|