***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.10.2022 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072601
BIST
10:463.889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 41,11
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.858
10:4618,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6398
En Düşük
18,5304
10:4618,3322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0402
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3649
En Düşük
18,2337
10:46988,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,85
|Açılış
|: 988,52
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler10:44
|PENTA
|532,20
|73.214.457
|% 9,96
|
|YAPRK
|42,18
|22.039.590
|% 9,96
|
|SMRTG
|114,10
|40.143.461
|% 9,92
|
|MZHLD
|101,60
|18.993.921
|% 9,90
|
|VKING
|8,12
|1.348.149
|% 9,88
|
|KIMMR
|7,39
|2.873.217
|% -7,86
|
|KLRHO
|34,36
|79.980.572
|% -6,17
|
|MEGAP
|4,55
|10.948.738
|% -5,80
|
|MEGAP
|4,55
|10.948.738
|% -5,80
|
|AGYO
|6,61
|33.602.673
|% -5,57
|
|THYAO
|99,00
|1.805.709.455
|% 0,56
|
|YKBNK
|10,06
|1.484.221.283
|% 3,60
|
|EKGYO
|4,58
|1.313.201.642
|% 2,00
|
|AKBNK
|15,64
|1.289.934.137
|% 5,32
|
|GARAN
|24,92
|1.248.828.334
|% 3,49
|
|EKGYO
|4,58
|1.313.201.642
|% 2,00
|
|TSKB
|2,75
|406.357.300
|% 0,73
|
|YKBNK
|10,06
|1.484.221.283
|% 3,60
|
|SKBNK
|1,90
|268.911.834
|% 0,53
|
|ISCTR
|9,79
|1.069.584.807
|% 4,26
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5889
|18,5944
|% 0,08
|
|Euro
|18,3260
|18,3321
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,0071
|21,1125
|% -0,25
|
|Frank
|18,6260
|18,7382
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9342
|4,9589
|% 0,08
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|3,84
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,64
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.662
|6.740
|11,00
|
|Yarım
|3.246
|3.295
|6,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.648
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,88
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,08
|
|B. Petrol
|92,34
|92,34
|0,72
|
Seans Raporu
10:44
daha fazla
-
10:59SEGYO
Yüzde 6.54 oranında artışla 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 194, 741 adet işlem
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10:58IZMDC
Yüzde 7.38 oranında artışla 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 896, 007 adet işlem
-
10:57VKING
Yüzde 9.88 oranında artışla 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 124 adet işlem
-
10:56XU100
Endeks 3, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 24, 533.00 milyon TL de
-
10:56ALARK
Yüzde 4.13 oranında artışla 68.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 556, 284 adet işlem