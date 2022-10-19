***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.10.2022 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072785
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.927
En Düşük
3.805
18:0518,5824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,2974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0314
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4509
En Düşük
18,2711
18:05983,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,22
|Açılış
|: 983,25
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
982,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,88
|169.211.706
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|80.282.766
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.470.339
|% 10,00
|
|DAGHL
|27,28
|34.998.417
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|8.111.890
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.936.796
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|138.097.526
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.882.253.703
|% -9,90
|
|CMENT
|52,50
|1.091.875
|% -9,56
|
|KLRHO
|33,86
|238.926.691
|% -7,54
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,85
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5808
|18,5824
|% -0,01
|
|Euro
|18,2814
|18,2974
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,9802
|21,0854
|% -0,01
|
|Frank
|18,5912
|18,7032
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9348
|4,9596
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-5,41
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.660
|6.745
|-19,00
|
|Yarım
|3.245
|3.299
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.651
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,66
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|-0,05
|
|B. Petrol
|90,31
|90,31
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem