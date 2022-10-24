***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.10.2022 09:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073440
BIST
11:593.965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 30,55
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
11:5918,6092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
11:5918,3043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0262
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2651
11:59985,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,93
|Açılış
|: 985,54
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler11:57
|FENER
|62,15
|363.903.925
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|26.955.750
|% 9,98
|
|BTCIM
|42,76
|26.851.636
|% -9,98
|
|CONSE
|8,40
|346.278.097
|% -7,69
|
|YAPRK
|48,30
|32.410.619
|% -6,21
|
|TRCAS
|22,26
|115.310.822
|% -6,16
|
|ULUFA
|4,16
|34.230.146
|% -5,45
|
|THYAO
|98,70
|2.986.620.400
|% 0,77
|
|EREGL
|30,92
|2.345.951.695
|% 4,67
|
|KRDMD
|12,70
|1.734.618.325
|% 3,08
|
|SASA
|96,10
|1.233.742.698
|% 3,17
|
|EKGYO
|4,66
|1.158.803.189
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,66
|1.158.803.189
|% 0,43
|
|KRDMD
|12,70
|1.734.618.325
|% 3,08
|
|ODAS
|7,65
|864.006.109
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,98
|194.033.834
|% 1,02
|
|TSKB
|2,86
|281.021.635
|% -1,38
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6046
|18,6094
|% 0,15
|
|Euro
|18,2941
|18,3022
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,0052
|21,1105
|% 0,31
|
|Frank
|18,5175
|18,6290
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9354
|4,9601
|% 0,13
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-9,74
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,39
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.672
|6.783
|74,00
|
|Yarım
|3.251
|3.314
|34,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.657
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|-1,81
|
Seans Raporu
11:57
daha fazla
-
12:12DITAS
Yüzde 8.17 oranında artışla 35.48 lira fiyatla işlem gören hissede 220, 884 adet işlem
-
12:11SUMAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 92.40 lira fiyatla işlem gören hissede 767 adet işlem
-
12:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, AKSEN, YKBNK
-
12:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 33 artarak (% 0.79 ) 3, 505
-
12:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, FENER, BMSTL, KLMSN, SUMAS, SODSN