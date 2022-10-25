***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.10.2022 09:19
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073767
BIST
10:363.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 10,28
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.003
En Düşük
3.979
10:3618,6117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6378
En Düşük
18,5316
10:3618,3709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4498
En Düşük
18,2850
10:36985,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,85
|Açılış
|: 985,48
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler10:36
|VKING
|11,00
|1.309.809
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|16.524.100
|% 10,00
|
|FENER
|68,35
|108.601.052
|% 9,98
|
|ISBIR
|67,00
|1.079.035
|% 9,84
|
|MZHLD
|158,80
|36.750.759
|% 9,59
|
|PENTA
|63,80
|26.711.091
|% -9,95
|
|YEOTK
|48,22
|37.201.606
|% -9,36
|
|CONSE
|7,43
|146.513.698
|% -9,28
|
|SMRTG
|64,50
|33.406.969
|% -8,96
|
|YAYLA
|5,70
|13.205.358
|% -8,21
|
|THYAO
|101,10
|1.482.315.115
|% 1,61
|
|SASA
|104,20
|654.957.003
|% 4,20
|
|EKGYO
|4,69
|592.658.530
|% 1,30
|
|TOASO
|107,20
|544.066.186
|% 0,28
|
|EREGL
|30,58
|525.660.981
|% 0,33
|
|EKGYO
|4,69
|592.658.530
|% 1,30
|
|TSKB
|2,97
|143.700.955
|% 2,41
|
|IHLAS
|0,67
|31.119.524
|% -2,90
|
|SKBNK
|2,01
|86.074.566
|% 1,52
|
|YKBNK
|9,47
|385.933.580
|% 1,07
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6061
|18,6117
|% 0,15
|
|Euro
|18,3589
|18,3709
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,9574
|21,0625
|% 0,20
|
|Frank
|18,5038
|18,6153
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9359
|4,9606
|% 0,07
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-4,54
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.638
|6.743
|-26,00
|
|Yarım
|3.234
|3.292
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.647
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,10
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|90,74
|90,74
|-0,47
|