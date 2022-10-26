***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.10.2022 12:30
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074273
BIST
12:423.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 5,39
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.975
12:4218,6184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
12:4218,6735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1227
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
12:42999,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,60
|Açılış
|: 999,39
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler12:39
|TUREX
|16,07
|29.866.049
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|127.688.562
|% 9,98
|
|GOLTS
|107,20
|53.761.242
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|5.020.163
|% 9,94
|
|METUR
|5,65
|20.646.155
|% 9,92
|
|AGYO
|7,53
|42.133.942
|% -9,93
|
|ACSEL
|58,05
|49.247.094
|% -6,37
|
|ALKA
|37,26
|159.391.592
|% -5,67
|
|UFUK
|64,05
|2.237.561
|% -5,32
|
|BEYAZ
|15,23
|37.895.305
|% -4,81
|
|THYAO
|99,95
|2.669.899.282
|% -0,55
|
|AKBNK
|15,80
|1.485.472.666
|% 1,80
|
|SISE
|33,46
|1.148.603.111
|% -1,06
|
|TUPRS
|367,90
|1.024.205.652
|% -1,76
|
|SASA
|105,00
|973.383.916
|% 0,00
|
|TSKB
|3,16
|662.570.945
|% -0,63
|
|SKBNK
|2,12
|427.187.022
|% -1,85
|
|EKGYO
|4,57
|618.773.352
|% 0,88
|
|ISGYO
|8,92
|895.174.710
|% 1,25
|
|AKBNK
|15,80
|1.485.472.666
|% 1,80
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6057
|18,6129
|% 0,05
|
|Euro
|18,6595
|18,6678
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,4855
|21,5932
|% 0,98
|
|Frank
|18,7482
|18,8611
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9356
|4,9603
|% 0,03
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|17,10
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|10,90
|
|Cumhuriyet
|6.695
|6.797
|47,00
|
|Tam
|6.718
|6.785
|27,00
|
|Yarım
|3.273
|3.317
|16,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.661
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,69
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,21
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|0,32
|