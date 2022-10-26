***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.10.2022 14:32
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 332 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 27.10.2022 tarihinde BİST Yapılandırılmış Ürünler VE Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları Ek'teki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074296
BIST
15:583.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 4,69
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.965
15:5818,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,6270
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
15:5818,6474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0966
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
15:58994,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,81
|Açılış
|: 994,60
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler15:58
|DITAS
|38,50
|19.230.429
|% 10,00
|
|TUREX
|16,07
|30.765.487
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|136.123.921
|% 9,98
|
|MRSHL
|340,80
|34.115.352
|% 9,97
|
|TRCAS
|23,84
|146.854.004
|% 9,96
|
|AGYO
|7,53
|58.074.274
|% -9,93
|
|ALKA
|36,76
|207.135.138
|% -6,94
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,20
|3.368.380
|% -6,58
|
|ACSEL
|58,55
|59.524.185
|% -5,56
|
|THYAO
|100,20
|3.964.564.931
|% -0,30
|
|AKBNK
|15,69
|2.351.598.526
|% 1,10
|
|ASELS
|32,80
|2.104.114.154
|% 2,82
|
|TUPRS
|367,10
|1.897.079.307
|% -1,98
|
|SISE
|33,60
|1.892.957.457
|% -0,65
|
|EKGYO
|4,61
|1.432.321.670
|% 1,77
|
|SKBNK
|2,12
|625.154.758
|% -1,85
|
|TSKB
|3,10
|896.950.463
|% -2,52
|
|ODAS
|8,05
|1.354.677.539
|% 4,41
|
|DOHOL
|6,14
|1.025.695.280
|% -0,49
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6087
|18,6113
|% 0,05
|
|Euro
|18,6389
|18,6474
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,4480
|21,5556
|% 0,80
|
|Frank
|18,6890
|18,8016
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9369
|4,9616
|% 0,06
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|11,04
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,01
|
|Cumhuriyet
|6.654
|6.754
|4,00
|
|Tam
|6.686
|6.750
|-8,00
|
|Yarım
|3.258
|3.297
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,52
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,05
|
|B. Petrol
|92,43
|92,43
|0,69
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:13EGEPO
Yüzde 5.39 oranında artışla 15.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 477, 402 adet işlem
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 53 kaybederek (% -0.16 ) 3, 511
-
16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, TUREX, ADEL, GOLTS, DERHL, TRCAS, SUMAS, CRFSA, METUR, MRSHL
-
16:12
BAKAB, ISFIN, DOGUB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:12
OZRDN, ALKA, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında