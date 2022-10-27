***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.10.2022 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074528
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5581
18:0518,7614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0090
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,7280
18:05996,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,11
|Açılış
|: 996,53
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
994,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|TUREX
|16,07
|31.008.932
|% 9,99
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|OZRDN
|15,75
|35.234.009
|% -5,23
|
|GESAN
|163,00
|223.642.201
|% -4,96
|
|CONSE
|7,84
|327.283.485
|% -4,85
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% -1,69
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|YKBNK
|9,54
|1.900.194.597
|% 0,21
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|YKBNK
|9,54
|1.900.194.597
|% 0,21
|
|TSPOR
|4,93
|752.857.871
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6002
|18,6107
|% 0,02
|
|Euro
|18,7320
|18,7614
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,5481
|21,6562
|% -0,07
|
|Frank
|18,7960
|18,9092
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|1,26
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,38
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.707
|6.786
|18,00
|
|Yarım
|3.268
|3.315
|9,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.660
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|0,03
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516