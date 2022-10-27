***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.10.2022 10:07
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 26.10.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 26 Ekim 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 1 Kasım 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074554
BIST
11:143.923
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -53,06
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.915
11:1418,6145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
11:1418,7661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
11:14996,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,91
|Açılış
|: 995,65
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler11:12
|EKIZ
|14,30
|272.458
|% 10,00
|
|MTRYO
|2,76
|2.729.458
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|12.773.240
|% 9,93
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|VERUS
|81,60
|55.476.251
|% 9,83
|
|AKGRT
|2,58
|73.281.752
|% -45,91
|
|AGYO
|6,78
|3.216.534
|% -9,96
|
|VKING
|10,26
|2.301.858
|% -8,23
|
|DOGUB
|9,62
|17.431.476
|% -6,51
|
|GESAN
|153,90
|68.424.189
|% -5,58
|
|THYAO
|97,40
|2.377.234.697
|% -1,42
|
|AKBNK
|15,32
|1.359.969.560
|% -2,92
|
|EREGL
|30,02
|998.339.692
|% -2,53
|
|SISE
|33,40
|852.819.992
|% -1,76
|
|ASELS
|32,48
|810.330.551
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,50
|745.174.777
|% -1,53
|
|AKBNK
|15,32
|1.359.969.560
|% -2,92
|
|SKBNK
|2,08
|157.901.613
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,43
|711.505.806
|% -3,08
|
|TSKB
|3,07
|203.980.844
|% -0,65
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6087
|18,6177
|% 0,05
|
|Euro
|18,7509
|18,7687
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,5138
|21,6217
|% -0,23
|
|Frank
|18,7710
|18,8840
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9368
|4,9615
|% 0,09
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-0,88
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.682
|6.749
|-19,00
|
|Yarım
|3.256
|3.299
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,13
|
|B. Petrol
|93,55
|93,55
|-0,24
|