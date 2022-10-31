***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.10.2022 09:11
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075129
BIST
10:333.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 16,78
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.915
En Düşük
3.885
10:3318,6174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
10:3318,5066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0300
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6111
En Düşük
18,4806
10:33982,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,16
|Açılış
|: 982,56
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler10:33
|PETUN
|48,10
|26.855.616
|% 9,97
|
|MIPAZ
|8,52
|56.705.307
|% 8,26
|
|DARDL
|5,18
|55.002.151
|% 5,50
|
|ATSYH
|120,00
|992.820
|% 5,26
|
|SASA
|114,90
|598.195.613
|% 5,12
|
|ADEL
|50,00
|14.552.415
|% -9,99
|
|AGYO
|5,50
|22.684.143
|% -9,98
|
|ATLAS
|1,85
|3.865.866
|% -9,76
|
|DOBUR
|52,00
|3.465.071
|% -7,31
|
|YESIL
|2,06
|5.473.142
|% -5,07
|
|THYAO
|97,35
|707.256.943
|% 0,41
|
|SASA
|114,90
|598.195.613
|% 5,12
|
|AKBNK
|14,27
|435.971.505
|% -2,79
|
|YKBNK
|8,69
|275.669.856
|% -2,14
|
|ENJSA
|20,92
|265.082.986
|% 4,60
|
|EKGYO
|4,39
|261.080.992
|% -0,68
|
|SKBNK
|2,04
|87.416.887
|% -0,49
|
|TSKB
|2,97
|97.990.697
|% -1,66
|
|YKBNK
|8,69
|275.669.856
|% -2,14
|
|AKBNK
|14,27
|435.971.505
|% -2,79
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6111
|18,6174
|% 0,20
|
|Euro
|18,4972
|18,5066
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,5003
|21,6081
|% -0,08
|
|Frank
|18,5669
|18,6787
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9391
|4,9638
|% 0,21
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-2,61
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.594
|6.663
|-73,00
|
|Yarım
|3.213
|3.257
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,10
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,71
|92,71
|-1,06
|