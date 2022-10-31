***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.10.2022 19:38
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.10.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Ekim 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Kasım 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075652
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 94,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 93,7700
|
18,6618
En Düşük
18,3767
18:0518,3987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1379
|Açılış
|: 15,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
18,6111
En Düşük
18,3351
18:0511,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,07
|Açılış
|: 11,46
|
|Önceki Kapanış
|: 11,52
|
11,55
En Düşük
11,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5962
|18,6131
|% 0,18
|
|Euro
|18,3765
|18,3987
|% -0,74
|
|Sterlin
|21,3015
|21,4083
|% -1,00
|
|Frank
|18,5014
|18,6129
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9367
|4,9615
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|-8,00
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.595
|6.661
|-75,00
|
|Yarım
|3.213
|3.254
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,45
|92,45
|-1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de