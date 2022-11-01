***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.11.2022 09:14
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075773
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6589
En Düşük
18,5879
18:0518,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0991
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5364
En Düşük
18,3744
18:05982,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,10
|Açılış
|: 982,85
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
983,57
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6048
|18,6192
|% 0,07
|
|Euro
|18,4913
|18,5027
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,3936
|21,5009
|% 0,63
|
|Frank
|18,5596
|18,6714
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9408
|4,9655
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|10,37
|
|Altın Gr.
|983
|983
|5,99
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.613
|6.683
|32,00
|
|Yarım
|3.222
|3.265
|16,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.631
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,59
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,23
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|1,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de