***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.11.2022 10:21
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.10.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Ekim 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Kasım 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075809
BIST
10:364.060
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 80,99
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.064
En Düşük
3.987
10:3618,6176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
10:3618,4679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0643
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5502
En Düşük
18,3744
10:36984,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,74
|Açılış
|: 984,61
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler10:36
|VAKKO
|33,88
|4.396.167
|% 10,00
|
|BRLSM
|18,01
|51.059.339
|% 9,95
|
|EKIZ
|18,87
|552.400
|% 9,71
|
|SMRTG
|94,20
|162.369.932
|% 9,60
|
|BALAT
|11,75
|160.399
|% 9,51
|
|LIDER
|47,70
|19.010.562
|% -10,00
|
|EMNIS
|50,45
|318.390
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,20
|16.504.618
|% -9,98
|
|KRTEK
|24,72
|31.069.961
|% -9,65
|
|YKSLN
|10,80
|36.788.528
|% -9,09
|
|THYAO
|103,70
|1.409.991.546
|% 2,37
|
|SASA
|129,90
|927.169.073
|% 8,07
|
|SISE
|33,86
|877.996.122
|% 1,93
|
|TUPRS
|388,20
|572.671.627
|% 2,43
|
|EKGYO
|4,46
|571.915.759
|% 1,13
|
|EKGYO
|4,46
|571.915.759
|% 1,13
|
|YKBNK
|9,38
|401.034.562
|% 1,85
|
|AKBNK
|14,89
|516.938.143
|% 1,85
|
|ISCTR
|9,43
|325.868.935
|% 1,18
|
|DOHOL
|6,05
|188.139.171
|% 1,51
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6145
|18,6176
|% 0,06
|
|Euro
|18,4595
|18,4679
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,3710
|21,4782
|% 0,52
|
|Frank
|18,5729
|18,6848
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9402
|4,9649
|% 0,11
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|9,47
|
|Altın Gr.
|985
|985
|7,81
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.627
|6.692
|41,00
|
|Yarım
|3.229
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.634
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,63
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,31
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|1,31
|
Seans Raporu
10:36
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10:51XU100
Endeks 4, 062 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 08 üstünde . İşlem hacmi 14, 912.00 milyon TL de
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10:51HURGZ
Yüzde 5.23 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 016, 869 adet işlem
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10:48SASA
Yüzde 7.82 oranında artışla 129.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 375, 742 adet işlem
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10:47BRLSM
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 878, 037 adet işlem
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10:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KOZAA, KOZAL