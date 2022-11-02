***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.11.2022 09:22
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076098
BIST
18:104.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
0
En Düşük
0
18:1018,6241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0380
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
18:1018,4131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0539
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
18:10988,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,04
|Açılış
|: 988,27
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,40
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:10
|PEGYO
|2,94
|29.891.443
|% 0,00
|
|KNFRT
|15,58
|21.028.097
|% 0,00
|
|KORDS
|65,25
|292.455.481
|% 0,00
|
|KRDMA
|9,69
|42.260.185
|% 0,00
|
|ENJSA
|21,10
|760.184.158
|% 0,00
|
|HEKTS
|29,50
|1.964.781.915
|% -1,99
|
|PEGYO
|2,94
|29.891.443
|% 0,00
|
|KNFRT
|15,58
|21.028.097
|% 0,00
|
|GARFA
|17,72
|5.157.156
|% 0,00
|
|MAKIM
|23,44
|47.820.897
|% 0,00
|
|THYAO
|102,40
|6.407.381.966
|% 0,00
|
|SASA
|131,50
|4.339.158.378
|% 0,00
|
|ASELS
|33,34
|3.732.058.529
|% 0,00
|
|SISE
|32,98
|3.510.729.698
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,25
|2.720.007.473
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% 0,00
|
|TSKB
|2,97
|638.827.291
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6117
|18,6241
|% 0,20
|
|Euro
|18,4025
|18,4131
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,3551
|21,4622
|% 0,32
|
|Frank
|18,5694
|18,6812
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% 0,09
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,35
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.640
|6.702
|7,00
|
|Yarım
|3.235
|3.277
|4,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,03
|
|B. Petrol
|95,53
|95,53
|0,88
|