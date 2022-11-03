***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.11.2022 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076439
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6608
En Düşük
18,6046
18:0518,3112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,3971
En Düşük
18,2694
18:05979,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,37
|Açılış
|: 979,80
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
976,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6098
|18,6221
|% 0,03
|
|Euro
|18,2924
|18,3112
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,1767
|21,2829
|% 0,11
|
|Frank
|18,4960
|18,6075
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|0,03
|
|Altın Gr.
|979
|980
|0,16
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.596
|6.679
|2,00
|
|Yarım
|3.214
|3.266
|2,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.632
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,03
|
|B. Petrol
|95,94
|95,94
|-0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de