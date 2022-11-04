***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.11.2022 09:44
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076716
BIST
14:084.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 74,36
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.185
En Düşük
4.131
14:0818,6220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
14:0818,2683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0906
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
14:08988,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,13
|Açılış
|: 988,54
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
989,37
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler14:08
|MIATK
|83,15
|54.386.555
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|4.305.117
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.609.303
|% 9,96
|
|LIDER
|49,62
|25.870.850
|% 9,83
|
|KERVN
|0,94
|4.153.176
|% 9,30
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|NETAS
|31,98
|126.478.107
|% -8,58
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|COSMO
|81,80
|1.904.040
|% -7,05
|
|THYAO
|105,40
|6.664.096.568
|% 3,54
|
|EREGL
|32,40
|4.606.389.639
|% 7,00
|
|TUPRS
|429,60
|3.122.724.007
|% 5,42
|
|KRDMD
|12,56
|2.254.092.717
|% 3,72
|
|SASA
|144,20
|2.023.969.789
|% 6,11
|
|EKGYO
|4,63
|1.102.188.323
|% 2,21
|
|KRDMD
|12,56
|2.254.092.717
|% 3,72
|
|EREGL
|32,40
|4.606.389.639
|% 7,00
|
|HALKB
|8,44
|1.008.889.887
|% 2,80
|
|ISCTR
|8,79
|1.029.144.387
|% 1,03
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6190
|18,6220
|% 0,04
|
|Euro
|18,2606
|18,2683
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,8170
|20,9214
|% 0,53
|
|Frank
|18,4173
|18,5282
|% 0,69
|
|Riyal
|4,9405
|4,9653
|% 0,06
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|20,39
|
|Altın Gr.
|988
|988
|12,29
|
|Cumhuriyet
|6.593
|6.693
|76,00
|
|Tam
|6.621
|6.675
|41,00
|
|Yarım
|3.226
|3.265
|21,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,86
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,24
|
|B. Petrol
|97,37
|97,37
|2,70
|