***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.11.2022 09:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077086
BIST
12:074.313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 95,77
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.313
En Düşük
4.230
12:0718,6055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:0718,6129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1216
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:071.002,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,02
|Açılış
|: 1.002,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:05
|EREGL
|36,62
|4.871.367.230
|% 9,97
|
|VAKKO
|41,32
|62.710.386
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|69.884.220
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|16.446.184
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|13.985.551
|% -9,93
|
|PRKME
|14,19
|79.326.690
|% -9,21
|
|ULAS
|8,51
|5.701.846
|% -8,49
|
|ARENA
|16,72
|31.789.612
|% -7,88
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|36,62
|4.871.367.230
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,91
|4.014.749.526
|% 7,00
|
|THYAO
|103,60
|2.962.229.326
|% -0,58
|
|SASA
|147,50
|1.808.605.589
|% 2,79
|
|TUPRS
|435,70
|1.373.429.427
|% 1,75
|
|KRDMD
|13,91
|4.014.749.526
|% 7,00
|
|EKGYO
|4,68
|1.107.074.533
|% 1,74
|
|EREGL
|36,62
|4.871.367.230
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,28
|1.168.848.977
|% 3,69
|
|HALKB
|8,87
|955.922.631
|% 3,86
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6032
|18,6066
|% 0,22
|
|Euro
|18,6101
|18,6211
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,2277
|21,3341
|% 0,78
|
|Frank
|18,6955
|18,8081
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9351
|4,9598
|% 0,20
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,50
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.700
|6.759
|125,00
|
|Yarım
|3.265
|3.304
|60,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|-0,10
|
|B. Petrol
|98,09
|98,09
|-0,48
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ARCLK, GUBRF
-
12:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 13 artarak (% 2.42 ) 3, 810
-
12:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, VKFYO, INVEO, VAKKO, EREGL
-
12:20
DESA, INVEO, GARFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:20
EGEPO, ISKPL, BNTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında