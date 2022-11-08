***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.11.2022 09:14
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077784
BIST
10:334.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 26,75
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.362
En Düşük
4.297
10:3318,5941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1171
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,5995
En Düşük
18,4157
10:3318,6040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0690
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6065
En Düşük
18,4643
10:33998,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,04
|Açılış
|: 998,19
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,13
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler10:33
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|106.304.248
|% 9,94
|
|DESA
|42,60
|21.287.420
|% 9,01
|
|COSMO
|99,90
|2.762.845
|% 7,59
|
|DOGUB
|10,49
|8.541.798
|% 7,37
|
|DITAS
|23,22
|5.068.597
|% -37,04
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|MARKA
|3,59
|604.664
|% -7,95
|
|EREGL
|38,34
|3.783.497.477
|% 4,70
|
|THYAO
|107,50
|1.712.348.773
|% 0,28
|
|KRDMD
|13,75
|1.488.588.984
|% -0,72
|
|PETKM
|14,40
|894.829.649
|% -1,71
|
|ASELS
|35,96
|852.075.159
|% 0,84
|
|EKGYO
|4,63
|745.516.554
|% -3,34
|
|KRDMD
|13,75
|1.488.588.984
|% -0,72
|
|EREGL
|38,34
|3.783.497.477
|% 4,70
|
|SKBNK
|2,10
|158.496.542
|% 0,96
|
|PETKM
|14,40
|894.829.649
|% -1,71
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5925
|18,5941
|% 0,63
|
|Euro
|18,5905
|18,6040
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,2722
|21,3789
|% 0,26
|
|Frank
|18,6766
|18,7891
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9333
|4,9581
|% 0,59
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-4,85
|
|Altın Gr.
|997
|998
|2,46
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.681
|6.740
|-8,00
|
|Yarım
|3.255
|3.295
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,76
|97,76
|-0,16
|