***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.11.2022 08:47
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078454
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,6046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0820
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6046
En Düşük
18,4972
18:0518,7631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1005
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7631
En Düşük
18,6562
18:051.021,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.021,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.022,32
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5482
|18,6066
|% 0,45
|
|Euro
|18,6768
|18,7596
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,3854
|21,4927
|% 0,34
|
|Frank
|18,7631
|18,8761
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-2,56
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|0,48
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.802
|6.895
|7,00
|
|Yarım
|3.315
|3.371
|3,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.685
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,31
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,68
|12,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,82
|94,82
|-0,54
|