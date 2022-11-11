***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.11.2022 08:56
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079311
BIST
18:054.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.498
En Düşük
4.364
18:0518,5631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0732
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,5631
En Düşük
18,4566
18:0518,9915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1397
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,9915
En Düşük
18,8141
18:051.047,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.047,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.049,31
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|41,80
|35.352.890
|% 10,00
|
|GARFA
|22,00
|7.719.750
|% 10,00
|
|AYEN
|34,54
|438.791.273
|% 10,00
|
|ERCB
|114,40
|78.698.427
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|135.378.603
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,36
|187.946.126
|% -10,00
|
|GOLTS
|119,20
|226.910.896
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|17.980.922
|% -9,96
|
|VKING
|9,57
|1.692.140
|% -9,89
|
|ROYAL
|5,40
|836.114
|% -9,85
|
|EREGL
|37,54
|9.676.788.945
|% 8,12
|
|THYAO
|113,40
|8.221.987.236
|% 1,98
|
|ASELS
|38,04
|4.604.252.166
|% 0,79
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 3,03
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 6,32
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 6,32
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 3,03
|
|YKBNK
|9,77
|3.118.732.708
|% 5,39
|
|ODAS
|9,98
|3.147.726.299
|% 1,94
|
|ISCTR
|9,40
|2.702.655.610
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4955
|18,4994
|% 0,05
|
|Euro
|18,9039
|19,0018
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,5982
|21,7065
|% 0,03
|
|Frank
|19,1046
|19,2196
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9064
|4,9311
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|7,85
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.944
|7.046
|28,00
|
|Yarım
|3.368
|3.445
|14,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,03
|0,13
|
|B. Petrol
|95,14
|95,14
|1,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KCAER
Yüzde 9.91 oranında artışla 41.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 178, 014 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 97, 900.00 milyon TL de
-
17:58ELITE
Yüzde 9.97 oranında artışla 46.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 770 adet işlem
-
17:56PNLSN
Yüzde 9.90 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 024, 773 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde 8.97 oranında artışla 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 194 adet işlem