***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.11.2022 09:17
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080205
BIST
10:394.700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 42,68
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.721
En Düşük
4.677
10:3918,6130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6430
En Düşük
18,5685
10:3919,3726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1012
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3790
En Düşük
19,2248
10:391.062,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.062,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler10:37
|ALBRK
|3,08
|207.983.359
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|74.357.890
|% 9,99
|
|MIATK
|143,40
|19.346.524
|% 9,97
|
|YEOTK
|109,20
|62.163.676
|% 9,97
|
|SMRTG
|141,60
|31.868.638
|% 9,94
|
|MNDRS
|8,92
|126.388.773
|% -9,99
|
|ALCTL
|92,95
|25.019.289
|% -8,60
|
|KIMMR
|7,93
|7.147.954
|% -5,03
|
|VERTU
|31,06
|10.883.018
|% -4,90
|
|CLEBI
|609,00
|17.434.712
|% -4,69
|
|YKBNK
|10,97
|1.402.227.155
|% 1,67
|
|THYAO
|108,60
|1.139.066.263
|% -0,37
|
|AKBNK
|16,46
|1.039.380.392
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,97
|1.012.932.901
|% 2,47
|
|SASA
|183,40
|941.078.170
|% 8,07
|
|YKBNK
|10,97
|1.402.227.155
|% 1,67
|
|SKBNK
|2,40
|282.543.360
|% 2,56
|
|EKGYO
|5,64
|648.721.856
|% 1,44
|
|ISCTR
|9,97
|1.012.932.901
|% 2,47
|
|TSKB
|3,40
|253.865.335
|% 4,29
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6087
|18,6128
|% 0,06
|
|Euro
|19,3451
|19,3533
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,9942
|22,1046
|% -0,02
|
|Frank
|19,6215
|19,7397
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9366
|4,9614
|% 0,04
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-3,26
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.046
|7.169
|-26,00
|
|Yarım
|3.422
|3.505
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.752
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,40
|93,40
|-0,46
|
Seans Raporu
10:37
daha fazla
-
10:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 92 artarak (% 1.26 ) 5, 131
-
10:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, SKBNK
-
10:52XU100
Endeks 4, 710 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 20, 373.00 milyon TL de
-
10:52AZTEK
Yüzde 7.43 oranında artışla 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 027 adet işlem
-
10:51HUNER
Yüzde 8.77 oranında artışla 12.03 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 857, 310 adet işlem