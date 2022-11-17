***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.11.2022 14:27
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080864
BIST
16:554.527
En Yüksek
|Değişim
|: -3,03%
|| -141,27
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
16:5518,6189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
16:5519,2184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1146
|Açılış
|: 19,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
16:551.052,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,56
|Açılış
|: 1.052,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.051,62
BIST En Aktif Hisseler16:55
|MEGAP
|6,49
|70.763.804
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.763.804
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|134.198.551
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|146.117.791
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|132.319.655
|% 9,98
|
|ELITE
|46,62
|55.084.433
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.012.045
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.670.696
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.317.141.358
|% -9,98
|
|KMPUR
|136,20
|207.593.873
|% -9,98
|
|THYAO
|107,80
|10.455.688.146
|% 3,06
|
|EREGL
|37,14
|6.404.684.645
|% 0,27
|
|ASELS
|41,00
|5.601.954.149
|% 2,91
|
|KONTR
|194,10
|4.441.614.690
|% -9,97
|
|KOZAL
|265,90
|3.160.102.878
|% 8,49
|
|EKGYO
|5,49
|1.872.210.904
|% -0,72
|
|ALBRK
|3,15
|1.042.759.991
|% 2,27
|
|VAKBN
|9,45
|3.124.435.293
|% -8,16
|
|HALKB
|9,63
|2.913.617.757
|% -6,32
|
|ISCTR
|9,47
|2.738.639.756
|% -4,54
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6135
|18,6189
|% 0,16
|
|Euro
|19,2027
|19,2184
|% -0,59
|
|Sterlin
|21,8575
|21,9672
|% -1,04
|
|Frank
|19,4817
|19,5990
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9383
|4,9631
|% 0,17
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-16,96
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.053
|-7,47
|
|Cumhuriyet
|7.037
|7.143
|-61,00
|
|Tam
|7.005
|7.119
|-43,00
|
|Yarım
|3.402
|3.481
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.740
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,85
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,51
|-0,31
|
|B. Petrol
|91,62
|91,62
|-1,24
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:09KMPUR
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 136.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 488, 540 adet işlem
-
17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -140, 14 kaybederek (% -2.75 ) 4, 956
-
17:08XU100
Endeks 4, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 76 altında . İşlem hacmi 94, 912.00 milyon TL de
-
17:07JANTS
Yüzde -9.67 oranında düşüşle 137.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 135, 607 adet işlem
-
17:06JANTS
Yüzde -9.54 oranında düşüşle 137.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 134, 525 adet işlem