***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.11.2022 08:24
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081503
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.570
En Düşük
4.464
18:0518,6282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6485
En Düşük
18,5797
18:0519,1185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0441
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
18:051.043,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.043,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|227,80
|257.070.069
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|246.691.307
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|34.027.424
|% 10,00
|
|MRSHL
|342,10
|26.312.411
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.230.223
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|299.753.951
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|7.212.851
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|255.664.605
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,28
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 4,68
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 2,17
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6064
|18,6282
|% 0,04
|
|Euro
|19,0899
|19,1185
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,9891
|22,0994
|% 0,22
|
|Frank
|19,3720
|19,4887
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|3,51
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.044
|2,79
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.986
|7.092
|20,00
|
|Yarım
|3.398
|3.467
|10,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.733
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,08
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,62
|12,63
|0,15
|
|B. Petrol
|87,78
|87,78
|0,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de