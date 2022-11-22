***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.11.2022 10:12
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 21.11.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 21 Kasım 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 24 Kasım 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081541
BIST
10:314.656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 85,81
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.661
En Düşük
4.567
10:3118,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6504
En Düşük
18,5797
10:3119,1272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0528
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
10:311.043,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.043,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler10:31
|CMENT
|66,00
|1.074.018
|% 10,00
|
|ALFAS
|94,10
|13.572.608
|% 9,99
|
|AZTEK
|33,50
|46.802.544
|% 9,98
|
|TDGYO
|10,29
|3.476.250
|% 9,94
|
|SEYKM
|10,52
|49.109.372
|% 9,93
|
|SILVR
|17,34
|4.957.159
|% -9,97
|
|YUNSA
|70,35
|9.164.327
|% -4,55
|
|SUMAS
|105,10
|124.964
|% -4,45
|
|VKING
|12,00
|6.084
|% -4,00
|
|COSMO
|91,50
|352.001
|% -3,79
|
|SASA
|147,30
|2.406.055.878
|% 8,39
|
|HEKTS
|40,14
|1.753.778.956
|% 7,33
|
|EREGL
|38,64
|1.461.017.368
|% 2,49
|
|THYAO
|108,50
|1.295.533.790
|% 1,50
|
|TUPRS
|446,60
|971.324.756
|% 3,19
|
|EKGYO
|5,79
|482.154.196
|% 0,17
|
|PETKM
|15,68
|963.363.339
|% 2,55
|
|KRDMD
|13,38
|789.958.527
|% 1,75
|
|YKBNK
|11,34
|653.231.430
|% -0,61
|
|SKBNK
|2,46
|129.860.595
|% 0,41
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6245
|18,6313
|% 0,06
|
|Euro
|19,1197
|19,1272
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,9679
|22,0781
|% 0,12
|
|Frank
|19,3735
|19,4902
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9405
|4,9652
|% 0,03
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|3,59
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.978
|7.071
|-1,00
|
|Yarım
|3.394
|3.457
|0,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.728
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,09
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|0,12
|
|B. Petrol
|87,77
|87,77
|0,32
|
Seans Raporu
10:31
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10:46
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10:46XU050
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10:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, YEOTK, KERVN, SEYKM, ALFAS, YESIL, TDGYO, AZTEK
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10:46
HEKTS, KMPUR, MIATK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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10:46
BURVA, CRFSA, KAPLM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında