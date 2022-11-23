***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.11.2022 22:48
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pamuk varantlarının dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde işleme kapalı olacaklardır. İşleme kapalı olacak varantlara ve kapalı olacakları tarihlere ilişkin detaylara Ek'ten ulaşabilirsiniz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081766
BIST
18:054.854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 73,42
|Açılış
|: 4.804
|
|Önceki Kapanış
|: 4.781
|
4.865
En Düşük
4.728
18:0518,6267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6267
En Düşük
18,6127
18:0519,3728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,3735
En Düşük
19,3538
18:051.047,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.047,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
|
1.048,56
En Düşük
1.047,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|CMENT
|72,60
|2.757.566
|% 10,00
|
|AYDEM
|22,44
|426.654.221
|% 10,00
|
|EGEEN
|3.935,10
|404.931.321
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,86
|98.313.509
|% 10,00
|
|SILVR
|15,61
|168.931.216
|% -9,98
|
|SMRTG
|122,80
|225.535.428
|% -9,97
|
|ETYAT
|6,87
|9.195.036
|% -8,52
|
|ERCB
|135,30
|148.466.097
|% -7,01
|
|ULUSE
|180,00
|34.171.428
|% -6,49
|
|THYAO
|112,50
|9.264.862.371
|% 1,17
|
|EREGL
|41,44
|6.121.658.007
|% 1,82
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|PETKM
|16,83
|5.050.573.380
|% 3,95
|
|ASELS
|43,98
|4.999.071.164
|% 3,24
|
|SKBNK
|2,67
|1.744.148.753
|% 7,23
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|EKGYO
|6,08
|3.007.792.810
|% -0,16
|
|ISCTR
|10,66
|4.504.402.121
|% 5,34
|
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6087
|18,6294
|% 0,05
|
|Euro
|19,3469
|19,3701
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,3919
|22,5042
|% -0,01
|
|Frank
|19,6838
|19,8024
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9397
|4,9644
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-0,99
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|6,67
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.062
|-25,00
|
|Tam
|7.022
|7.104
|43,00
|
|Yarım
|3.416
|3.473
|21,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.736
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,55
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,89
|0,00
|
|B. Petrol
|84,76
|84,76
|-3,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58HDFGS
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 232, 394 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 71 artarak (% 1.54 ) 5, 264
-
17:57XU100
Endeks 4, 859 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 112, 591.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde 7.81 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 149, 501 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 7.62 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 459 adet işlem