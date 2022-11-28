***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.11.2022 08:56
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082417
BIST
16:124.948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 73,79
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:1218,6164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0172
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:1219,4617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0551
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:121.050,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,42
|Açılış
|: 1.050,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:10
|SUNTK
|56,10
|381.104.741
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.840.642
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.839.912
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|405.072.934
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|27.972.706
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|38,42
|208.594.024
|% -8,04
|
|MZHLD
|15,68
|48.117.732
|% -7,66
|
|MIATK
|130,00
|131.502.365
|% -7,41
|
|CONSE
|12,01
|68.279.067
|% -7,19
|
|THYAO
|115,90
|8.097.999.866
|% 1,85
|
|PETKM
|18,24
|4.336.447.233
|% 5,13
|
|EREGL
|42,26
|3.976.500.567
|% 0,91
|
|ASELS
|48,94
|3.573.064.676
|% 1,54
|
|KOZAL
|341,30
|3.339.841.488
|% -0,12
|
|SKBNK
|2,79
|1.195.417.281
|% 5,28
|
|EKGYO
|7,02
|2.816.397.880
|% 1,59
|
|ISCTR
|10,57
|3.276.439.996
|% 3,12
|
|YKBNK
|12,03
|3.206.837.663
|% 5,07
|
|PETKM
|18,24
|4.336.447.233
|% 5,13
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6109
|18,6166
|% -0,09
|
|Euro
|19,4487
|19,4569
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,4513
|22,5639
|% -0,10
|
|Frank
|19,6624
|19,7809
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9395
|4,9642
|% -0,09
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-3,00
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.104
|-11,00
|
|Tam
|7.017
|7.074
|-35,00
|
|Yarım
|3.403
|3.458
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.729
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,78
|12,80
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,29
|81,29
|-2,42
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25XU100
Endeks 4, 947 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 89, 281.00 milyon TL de
-
16:25YESIL
Yüzde 9.87 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 709, 772 adet işlem
-
16:24GLYHO
Yüzde 6.81 oranında artışla 9.72 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 664, 484 adet işlem
-
16:23PRKAB
Yüzde 9.99 oranında artışla 37.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 151, 357 adet işlem
-
16:21TRILC
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.67 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 047, 539 adet işlem