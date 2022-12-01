***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.12.2022 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083306
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6584
En Düşük
18,5805
17:5919,4749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0774
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,5170
En Düşük
19,3596
17:591.066,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.066,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,17
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6246
|18,6430
|% 0,06
|
|Euro
|19,4535
|19,4749
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,4689
|22,5816
|% 0,35
|
|Frank
|19,6762
|19,7948
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|10,09
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.067
|6,33
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.113
|7.197
|42,00
|
|Yarım
|3.450
|3.518
|20,00
|
|Çeyrek
|1.730
|1.759
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,39
|0,09
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|-0,25
|