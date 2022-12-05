***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.12.2022 09:19
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084137
BIST
10:494.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -19,10
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.941
10:4918,6406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:4919,6560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:491.077,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.077,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:47
|GLCVY
|31,68
|49.220.261
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|259.888.711
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|74.328.879
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|ERCB
|101,70
|31.661.858
|% -10,00
|
|PRKME
|20,20
|88.460.171
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|6.611.790
|% -9,94
|
|KONTR
|140,40
|178.033.747
|% -9,88
|
|PRDGS
|12,81
|30.977.378
|% -9,47
|
|THYAO
|130,30
|2.392.174.490
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,30
|1.383.016.597
|% 3,66
|
|EREGL
|41,40
|1.053.612.092
|% -0,05
|
|KOZAL
|395,70
|826.071.736
|% 0,94
|
|TUPRS
|483,30
|737.658.389
|% 0,46
|
|EKGYO
|7,23
|667.410.863
|% 1,26
|
|KRDMD
|15,30
|1.383.016.597
|% 3,66
|
|ADESE
|1,77
|124.337.945
|% 4,73
|
|SKBNK
|2,68
|142.633.877
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,41
|387.679.258
|% -0,29
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6350
|18,6416
|% 0,04
|
|Euro
|19,6340
|19,6421
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,8636
|22,9782
|% 0,19
|
|Frank
|19,8467
|19,9662
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,02
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,69
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.080
|2,48
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.214
|7.277
|3,00
|
|Yarım
|3.499
|3.557
|1,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.778
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,08
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,87
|13,89
|0,03
|
|B. Petrol
|86,13
|86,13
|0,56
|
Seans Raporu
10:47
daha fazla
-
11:03ERCB
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 101.70 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 362 adet işlem
-
11:02MZHLD
Yüzde -6.09 oranında düşüşle 12.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 364, 415 adet işlem
-
11:01PRDGS
Yüzde -9.47 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 379, 443 adet işlem
-
11:00XU100
Endeks 4, 951 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 21, 279.00 milyon TL de
-
11:00METUR
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 970, 887 adet işlem