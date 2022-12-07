***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.12.2022 09:39
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085071
BIST
11:024.998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -2,20
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.971
11:0218,6467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6469
En Düşük
18,6020
11:0219,5047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0076
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
11:021.062,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.062,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler11:02
|YESIL
|4,40
|55.995.723
|% 10,00
|
|BIOEN
|21,34
|115.875.920
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,93
|12.379.807
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|13.045.098
|% 9,93
|
|KSTUR
|382,00
|953.472
|% 9,77
|
|PEKGY
|3,10
|50.997.629
|% -6,91
|
|EUREN
|15,60
|307.343.187
|% -6,84
|
|AZTEK
|32,46
|49.060.034
|% -6,72
|
|PRDGS
|12,71
|17.375.782
|% -5,22
|
|YEOTK
|70,80
|32.620.661
|% -5,09
|
|ODAS
|11,96
|671.089.131
|% 4,00
|
|EKGYO
|7,33
|591.513.592
|% 1,24
|
|PGSUS
|430,60
|421.478.697
|% 1,80
|
|HALKB
|10,34
|337.121.724
|% 1,57
|
|BARMA
|132,50
|308.294.617
|% 8,52
|
|EKGYO
|7,33
|591.513.592
|% 1,24
|
|ODAS
|11,96
|671.089.131
|% 4,00
|
|ADESE
|1,85
|88.894.363
|% 1,09
|
|ALBRK
|3,59
|154.978.425
|% -1,10
|
|HALKB
|10,34
|337.121.724
|% 1,57
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6395
|18,6467
|% 0,06
|
|Euro
|19,4956
|19,5047
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,5493
|22,6624
|% 0,02
|
|Frank
|19,7356
|19,8545
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,04
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,35
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|1,42
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.154
|7.207
|7,00
|
|Yarım
|3.465
|3.523
|3,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,27
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,38
|0,07
|
|B. Petrol
|79,57
|79,57
|0,22
|