***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.12.2022 09:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086524
BIST
17:595.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.875
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.015
En Düşük
4.871
17:5918,6385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6720
En Düşük
18,5939
17:5919,6101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0250
|Açılış
|: 19,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6655
En Düşük
19,5838
17:591.071,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,39
|Açılış
|: 1.071,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ACSEL
|84,00
|58.045.466
|% 0,00
|
|ADESE
|1,94
|320.156.650
|% 0,00
|
|AEFES
|64,85
|210.865.546
|% 0,00
|
|AFYON
|7,76
|64.130.796
|% 0,00
|
|AGHOL
|102,50
|103.672.235
|% 0,00
|
|ACSEL
|84,00
|58.045.466
|% 0,00
|
|ADESE
|1,94
|320.156.650
|% 0,00
|
|AEFES
|64,85
|210.865.546
|% 0,00
|
|AFYON
|7,76
|64.130.796
|% 0,00
|
|AGHOL
|102,50
|103.672.235
|% 0,00
|
|ASELS
|53,50
|6.722.158.190
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,50
|6.209.479.204
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,56
|5.643.523.289
|% 0,00
|
|TUPRS
|437,40
|4.062.702.493
|% 0,00
|
|PETKM
|16,87
|3.541.912.135
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,56
|5.643.523.289
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,50
|6.209.479.204
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,35
|2.380.893.411
|% 0,00
|
|PETKM
|16,87
|3.541.912.135
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,66
|548.303.018
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6368
|18,6385
|% -0,01
|
|Euro
|19,5923
|19,6101
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,7205
|22,8345
|% -0,26
|
|Frank
|19,8221
|19,9415
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9405
|4,9652
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-8,45
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|-4,45
|
|Cumhuriyet
|7.222
|7.331
|8,00
|
|Tam
|7.217
|7.274
|9,00
|
|Yarım
|3.495
|3.556
|4,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.777
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,30
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,95
|13,97
|-0,07
|
|B. Petrol
|76,59
|76,59
|0,49
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, KOZAL, VESTL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 134, 98 artarak (% 3.18 ) 4, 374
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, OZSUB, UNLU, IHGZT, BALAT, PRKME, EGEEN, ERCB, ARDYZ, KONTR
-
17:59
MIATK, GESAN, UNLU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
TURSG, KERVN, ETYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında