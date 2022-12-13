***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.12.2022 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086774
BIST
11:535.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,66
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
11:5318,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
11:5319,6659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0303
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
11:531.070,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.070,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler11:53
|PKART
|31,90
|13.044.833
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|VKING
|20,72
|8.442.463
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.454.689
|% 9,97
|
|YESIL
|4,63
|28.320.692
|% -7,95
|
|SASA
|117,00
|451.912.434
|% -5,72
|
|SMRTG
|107,60
|393.339.904
|% -4,86
|
|DOKTA
|48,58
|65.541.118
|% -4,75
|
|POLTK
|1.215,50
|49.356.779
|% -4,49
|
|ASELS
|59,25
|4.371.141.664
|% 0,68
|
|THYAO
|144,00
|3.315.250.414
|% -0,69
|
|EKGYO
|7,90
|1.862.396.726
|% 0,25
|
|KRDMD
|17,29
|1.808.133.615
|% 1,05
|
|PETKM
|17,90
|1.760.622.128
|% 1,30
|
|EKGYO
|7,90
|1.862.396.726
|% 0,25
|
|SKBNK
|2,74
|370.058.871
|% -2,14
|
|DOHOL
|9,11
|993.242.668
|% 0,44
|
|KRDMD
|17,29
|1.808.133.615
|% 1,05
|
|PETKM
|17,90
|1.760.622.128
|% 1,30
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6441
|18,6491
|% 0,07
|
|Euro
|19,6592
|19,6659
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7851
|22,8994
|% -0,05
|
|Frank
|19,8351
|19,9546
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,10
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|4,24
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.214
|7.264
|21,00
|
|Yarım
|3.493
|3.551
|10,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,01
|0,04
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|1,29
|
Seans Raporu
11:53
daha fazla
-
12:08RALYH
Yüzde 6.03 oranında artışla 42.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 864, 066 adet işlem
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12:07XU100
Endeks 5, 195 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 49, 294.00 milyon TL de
-
12:07KRONT
Yüzde 8.98 oranında artışla 117.70 lira fiyatla işlem gören hissede 406, 644 adet işlem
-
12:05MEGAP
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 978, 911 adet işlem
-
12:05MEGAP
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 978, 911 adet işlem