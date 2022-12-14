***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.12.2022 21:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086967
BIST
12:155.262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 5,47
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.220
12:1518,6511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
12:1519,8759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0605
|Açılış
|: 19,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8761
En Düşük
19,7315
12:151.084,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,10
|Açılış
|: 1.084,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler12:15
|BTCIM
|40,70
|827.016.583
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|88.669.465
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|32.103.944
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|187.803.547
|% 9,97
|
|GEDIK
|7,63
|23.388.822
|% -20,69
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|YEOTK
|80,30
|49.192.429
|% -5,92
|
|KONTR
|172,50
|205.022.754
|% -5,48
|
|KRDMD
|18,56
|4.644.956.078
|% -1,38
|
|THYAO
|144,00
|3.651.608.058
|% 0,00
|
|ASELS
|60,55
|3.080.528.386
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,25
|2.706.388.434
|% 4,30
|
|VAKBN
|11,20
|2.594.218.129
|% 6,16
|
|EKGYO
|8,25
|2.706.388.434
|% 4,30
|
|SKBNK
|2,84
|805.647.474
|% 2,90
|
|KRDMD
|18,56
|4.644.956.078
|% -1,38
|
|VAKBN
|11,20
|2.594.218.129
|% 6,16
|
|YKBNK
|11,90
|2.422.115.524
|% 3,03
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6461
|18,6511
|% 0,05
|
|Euro
|19,8671
|19,8759
|% 0,31
|
|Sterlin
|23,0058
|23,1212
|% 0,14
|
|Frank
|20,0163
|20,1369
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9455
|4,9703
|% 0,03
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,45
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|7.240
|7.350
|-15,00
|
|Tam
|7.283
|7.330
|-14,00
|
|Yarım
|3.527
|3.583
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,01
|
|B. Petrol
|80,61
|80,61
|-0,07
|