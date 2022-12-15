***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.12.2022 10:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087451
BIST
10:545.215
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 148,46
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.221
En Düşük
5.174
10:5418,6590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6590
En Düşük
18,6022
10:5419,8678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0316
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:541.072,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -9,35
|Açılış
|: 1.072,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:54
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|143.405.631
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|263.678
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|33.111.978
|% 9,98
|
|TDGYO
|14,92
|22.946.102
|% 9,95
|
|MZHLD
|12,90
|40.911.212
|% -4,44
|
|SILVR
|20,16
|71.973.668
|% -3,54
|
|KUYAS
|27,02
|143.496.308
|% -3,43
|
|RALYH
|46,94
|220.891.182
|% -3,30
|
|VAKKO
|62,75
|16.545.652
|% -2,41
|
|ENKAI
|25,18
|1.485.845.504
|% 8,07
|
|THYAO
|141,20
|1.439.569.129
|% 3,07
|
|ASELS
|58,30
|1.228.074.030
|% 3,37
|
|KRDMD
|18,62
|1.181.341.088
|% 4,55
|
|EKGYO
|8,11
|1.074.200.970
|% 2,01
|
|EKGYO
|8,11
|1.074.200.970
|% 2,01
|
|SKBNK
|2,81
|280.249.450
|% 3,31
|
|ISCTR
|11,59
|955.875.680
|% 3,76
|
|KRDMD
|18,62
|1.181.341.088
|% 4,55
|
|SNGYO
|3,66
|226.244.793
|% 0,83
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6461
|18,6590
|% 0,20
|
|Euro
|19,8509
|19,8678
|% -0,16
|
|Sterlin
|23,0162
|23,1316
|% -0,26
|
|Frank
|20,0446
|20,1653
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9453
|4,9701
|% 0,13
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-15,60
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|-7,00
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.237
|7.292
|-36,00
|
|Yarım
|3.505
|3.565
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.782
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,27
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|13,96
|13,99
|-0,34
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,64
|
Seans Raporu
10:54
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11:09XU100
Endeks 5, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 91 üstünde . İşlem hacmi 23, 325.00 milyon TL de
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11:09ULKER
Yüzde 6.90 oranında artışla 42.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 404, 798 adet işlem
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11:08KOZAA
Yüzde 6.43 oranında artışla 57.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 456 adet işlem
-
11:07ULKER
Yüzde 6.80 oranında artışla 42.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 341, 552 adet işlem
-
11:06ALBRK
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 676, 134 adet işlem