***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.12.2022 16:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 32 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 16.12.2022 tarihinde BİST Yapılandırılmış Ürünler VE Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları Ek'teki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087556
BIST
15:575.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 38,07
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
15:5718,6509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:5719,8266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0728
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:571.065,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -16,40
|Açılış
|: 1.065,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:55
|EPLAS
|28,82
|36.292.879
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.176.344
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.699.859
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|395.581.333
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|477.582.258
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|265.279.078
|% -9,94
|
|SILVR
|18,83
|213.458.029
|% -9,90
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|THYAO
|138,10
|5.929.199.900
|% 0,80
|
|ASELS
|56,40
|5.723.982.183
|% 0,00
|
|ENKAI
|25,50
|4.710.036.132
|% 9,44
|
|ISCTR
|11,86
|4.328.595.021
|% 6,18
|
|AKBNK
|17,95
|4.258.657.904
|% 3,82
|
|SKBNK
|2,82
|1.541.038.597
|% 3,68
|
|EKGYO
|7,76
|4.024.093.697
|% -2,39
|
|ISCTR
|11,86
|4.328.595.021
|% 6,18
|
|VAKBN
|10,91
|2.840.905.061
|% 2,83
|
|YKBNK
|11,58
|2.943.804.227
|% 4,14
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6461
|18,6504
|% 0,15
|
|Euro
|19,8049
|19,8225
|% -0,39
|
|Sterlin
|22,9011
|23,0160
|% -0,76
|
|Frank
|20,0156
|20,1361
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,08
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-30,25
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|-16,23
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.276
|-81,00
|
|Tam
|7.198
|7.246
|-82,00
|
|Yarım
|3.486
|3.542
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,42
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,03
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10KLRHO
Yüzde 5.85 oranında artışla 29.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 975, 126 adet işlem
-
16:09XU100
Endeks 5, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 90, 882.00 milyon TL de
-
16:09TDGYO
Yüzde 7.37 oranında artışla 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 212 adet işlem
-
16:07TTKOM
Yüzde 4.31 oranında artışla 20.34 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 705, 025 adet işlem
-
16:05KUVVA
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.46 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 456 adet işlem