***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.12.2022 08:22
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087671
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6741
En Düşük
18,6099
18:0519,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0580
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9123
En Düşük
19,7888
18:051.066,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.065,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.069,93
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|196,90
|1.908.946
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.683.364
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.050.607
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.447.565
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.975.834
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.800.768
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.929.280
|% -9,94
|
|SILVR
|19,40
|246.145.603
|% -7,18
|
|KENT
|239,90
|2.101.898
|% -5,85
|
|THYAO
|140,10
|8.208.647.484
|% 2,26
|
|ASELS
|58,30
|7.907.754.088
|% 3,37
|
|AKBNK
|18,50
|5.866.438.664
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,91
|2.107.218.160
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|VAKBN
|11,47
|4.278.513.245
|% 8,11
|
|YKBNK
|11,84
|4.091.841.277
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6390
|18,6543
|% 0,06
|
|Euro
|19,8391
|19,8800
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,6814
|22,7951
|% 0,20
|
|Frank
|20,0300
|20,1507
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|1,10
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|1,02
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.204
|7.266
|8,00
|
|Yarım
|3.489
|3.552
|4,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.775
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,74
|13,75
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem