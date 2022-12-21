***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.12.2022 09:21
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088879
BIST
12:145.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 24,77
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
12:1418,6687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
12:1419,8480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0387
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
12:141.089,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.089,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler12:12
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.609.031
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,60
|6.860.823
|% -5,44
|
|RHEAG
|4,26
|2.588.474
|% -5,33
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|RYSAS
|23,96
|36.265.385
|% -4,16
|
|THYAO
|144,00
|3.148.269.227
|% -1,30
|
|AKBNK
|20,58
|2.933.013.939
|% 2,90
|
|VAKBN
|12,73
|2.822.160.560
|% 0,32
|
|SAHOL
|42,78
|2.619.790.259
|% 3,28
|
|ISCTR
|13,04
|2.569.436.687
|% 0,62
|
|VAKBN
|12,73
|2.822.160.560
|% 0,32
|
|EKGYO
|8,13
|1.738.246.115
|% -0,73
|
|YKBNK
|12,34
|2.453.001.763
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,04
|2.569.436.687
|% 0,62
|
|ADESE
|2,12
|412.388.187
|% -1,40
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6640
|18,6666
|% 0,08
|
|Euro
|19,8380
|19,8545
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6013
|22,7147
|% -0,17
|
|Frank
|20,0815
|20,2024
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9458
|4,9706
|% 0,03
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-3,20
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|7.307
|7.417
|45,00
|
|Tam
|7.342
|7.392
|-5,00
|
|Yarım
|3.567
|3.614
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|80,30
|80,30
|0,31
|