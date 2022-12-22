***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.12.2022 10:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089099
BIST
15:525.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 52,82
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:5218,6703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:5219,8830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0676
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:521.090,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.090,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:52
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|2.014.953
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|18.511.730
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|29.871.394
|% 9,99
|
|KERVT
|16,69
|305.084.877
|% 9,95
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EGEPO
|20,40
|27.769.509
|% -5,20
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|PAMEL
|233,30
|35.435.909
|% -3,63
|
|NTGAZ
|47,82
|81.052.461
|% -3,59
|
|THYAO
|143,00
|4.972.770.384
|% 0,07
|
|EKGYO
|8,22
|3.907.206.075
|% 2,24
|
|ENKAI
|28,16
|3.651.533.372
|% 5,31
|
|AKBNK
|20,02
|2.809.909.593
|% 0,35
|
|VAKBN
|12,41
|2.805.223.722
|% 1,06
|
|EKGYO
|8,22
|3.907.206.075
|% 2,24
|
|VAKBN
|12,41
|2.805.223.722
|% 1,06
|
|ISCTR
|12,99
|2.719.676.112
|% 1,80
|
|SKBNK
|3,16
|603.944.602
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,09
|2.224.756.704
|% 0,75
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6681
|18,6703
|% 0,05
|
|Euro
|19,8687
|19,8830
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,4221
|22,5345
|% -0,27
|
|Frank
|20,0650
|20,1858
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9480
|4,9728
|% 0,04
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|2,22
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,86
|
|Cumhuriyet
|7.304
|7.414
|-9,00
|
|Tam
|7.345
|7.393
|-4,00
|
|Yarım
|3.557
|3.614
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,41
|83,41
|1,21
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:07ENJSA
Yüzde 4.13 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 845, 468 adet işlem
-
16:06EGGUB
Yüzde 6.45 oranında artışla 113.80 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 661 adet işlem
-
16:05KLKIM
Yüzde 9.33 oranında artışla 48.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 352, 928 adet işlem
-
16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 54 artarak (% 1.08 ) 5, 924
-
16:04XU100
Endeks 5, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 70, 109.00 milyon TL de