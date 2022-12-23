***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.12.2022 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089338
BIST
13:565.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -21,21
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
13:5618,6888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
13:5619,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0508
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
13:561.080,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.079,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler13:54
|TERA
|12,10
|130.353
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|57.821.133
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.011.930
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.237.663
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.740.186
|% 9,96
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|HEKTS
|40,60
|543.382.734
|% -7,64
|
|BTCIM
|45,32
|171.210.959
|% -7,51
|
|GLRYH
|12,43
|171.231.431
|% -7,03
|
|SASA
|117,10
|399.425.070
|% -6,32
|
|THYAO
|141,80
|3.336.361.372
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,44
|2.514.148.832
|% -0,38
|
|KOZAL
|589,40
|2.105.800.033
|% 4,65
|
|ENKAI
|28,40
|1.995.276.877
|% 1,72
|
|ISCTR
|13,15
|1.896.885.348
|% 2,18
|
|EKGYO
|8,29
|1.754.292.310
|% -0,24
|
|SKBNK
|3,16
|523.543.542
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,15
|1.896.885.348
|% 2,18
|
|YKBNK
|12,23
|1.692.243.233
|% 1,33
|
|KRDMD
|18,44
|2.514.148.832
|% -0,38
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6775
|18,6839
|% 0,12
|
|Euro
|19,8270
|19,8435
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4793
|22,5921
|% 0,38
|
|Frank
|20,0045
|20,1251
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9528
|4,9777
|% 0,14
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|6,65
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.080
|4,54
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.288
|7.340
|22,00
|
|Yarım
|3.529
|3.590
|12,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.795
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|1,98
|