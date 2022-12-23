***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.12.2022 09:44
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 22.12.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 22 Aralık 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 27 Aralık 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089350
BIST
14:005.421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -25,93
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
14:0018,6880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
14:0019,8524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0528
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
14:001.080,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.080,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler14:00
|TERA
|12,10
|132.592
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|58.405.928
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.238.462
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.244.371
|% 9,99
|
|EPLAS
|35,96
|55.336.938
|% 9,97
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|HEKTS
|40,58
|546.158.539
|% -7,69
|
|BTCIM
|45,34
|172.952.051
|% -7,47
|
|GLRYH
|12,40
|172.934.299
|% -7,26
|
|SASA
|117,20
|400.673.524
|% -6,24
|
|THYAO
|141,90
|3.370.536.364
|% -0,14
|
|KRDMD
|18,45
|2.551.832.475
|% -0,32
|
|KOZAL
|589,30
|2.126.949.443
|% 4,63
|
|ENKAI
|28,34
|2.033.219.122
|% 1,50
|
|EKGYO
|8,33
|1.947.359.130
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,33
|1.947.359.130
|% 0,24
|
|SKBNK
|3,16
|534.214.505
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,12
|1.918.410.632
|% 1,94
|
|YKBNK
|12,20
|1.703.660.908
|% 1,08
|
|KRDMD
|18,45
|2.551.832.475
|% -0,32
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6829
|18,6880
|% 0,14
|
|Euro
|19,8416
|19,8524
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4822
|22,5949
|% 0,40
|
|Frank
|20,0008
|20,1213
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9525
|4,9773
|% 0,14
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|7,24
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,96
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.290
|7.342
|24,00
|
|Yarım
|3.530
|3.592
|14,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,14
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|2,00
|