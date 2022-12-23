***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTabloda paylaşılan varantların dayanak varlığının işlem gördüğü borsalar, tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde işleme kapalı olacaklardır. İşleme kapalı olacak varantlara ve kapalı olacakları tarihlere Ek'te ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089373BIST