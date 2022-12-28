***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.12.2022 08:57
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090395
BIST
18:055.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.513
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.514
En Düşük
5.428
18:0518,7011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,9291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0424
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.088,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.087,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.084,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|182,60
|252.976.027
|% 10,00
|
|ULUSE
|231,00
|33.988.551
|% 10,00
|
|COSMO
|105,10
|2.718.412
|% 9,99
|
|TERA
|14,64
|3.578.133
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|2.454.946
|% 9,99
|
|KRONT
|121,50
|20.657.397
|% -10,00
|
|IMASM
|243,00
|74.263.552
|% -10,00
|
|PLTUR
|19,28
|122.418.935
|% -9,99
|
|UZERB
|153,10
|54.304.217
|% -9,99
|
|PKENT
|167,20
|860.473.342
|% -9,96
|
|THYAO
|143,10
|9.142.366.444
|% -1,31
|
|KOZAL
|662,90
|6.469.016.859
|% 7,79
|
|TCELL
|38,62
|4.946.738.775
|% 3,26
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|AHGAZ
|96,55
|3.851.297.499
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,31
|3.437.044.376
|% -2,81
|
|ISCTR
|12,99
|3.780.743.097
|% 0,08
|
|YKBNK
|11,81
|3.367.965.610
|% -2,40
|
|TSKB
|4,47
|1.059.414.486
|% -3,46
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6651
|18,7011
|% 0,16
|
|Euro
|19,8694
|19,9291
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,4089
|22,5212
|% 0,10
|
|Frank
|20,0280
|20,1486
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9575
|4,9823
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-1,15
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|0,44
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.313
|7.401
|2,00
|
|Yarım
|3.541
|3.624
|1,00
|
|Çeyrek
|1.776
|1.811
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,85
|84,85
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GARFA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 278 adet işlem
-
17:58ISGYO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 619, 266 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 7 kaybederek (% -0.84 ) 4, 818
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ULUSE, COSMO, PARSN, BALAT, TERA, ADEL, BRKVY
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PLTUR, UZERB, SEKFK, PKENT, AYES, IMASM