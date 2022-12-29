***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.12.2022 13:37
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekteki tabloda yer alan varantların dayanak varlığının işlem gördüğü borsalar, tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde kapalı olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091123
BIST
14:555.426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 80,45
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
14:5518,7217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
14:5519,9495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0929
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
14:551.087,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.087,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler14:54
|TERA
|17,71
|958.341
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|565.461.965
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.870.016
|% 9,97
|
|ARSAN
|12,70
|53.033.404
|% 9,96
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|ULUFA
|11,81
|94.184.971
|% -7,73
|
|PLTUR
|16,13
|1.161.666.647
|% -7,09
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|HUBVC
|6,97
|66.362.539
|% -4,52
|
|KOZAL
|577,50
|5.422.516.081
|% -3,22
|
|THYAO
|141,40
|4.157.756.480
|% 0,93
|
|ENKAI
|34,36
|3.409.795.021
|% 7,78
|
|PETKM
|19,75
|2.872.315.572
|% 3,73
|
|SISE
|42,42
|2.595.320.829
|% 1,78
|
|EKGYO
|8,43
|2.420.466.698
|% 3,31
|
|PETKM
|19,75
|2.872.315.572
|% 3,73
|
|YKBNK
|11,91
|1.731.446.113
|% 2,76
|
|KRDMD
|18,12
|2.273.171.145
|% 3,25
|
|TSKB
|4,35
|486.906.858
|% 2,11
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7186
|18,7217
|% 0,06
|
|Euro
|19,9309
|19,9495
|% 0,47
|
|Sterlin
|22,4424
|22,5550
|% 0,10
|
|Frank
|20,1438
|20,2652
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9636
|4,9885
|% 0,03
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,79
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.088
|1,70
|
|Cumhuriyet
|7.310
|7.420
|13,00
|
|Tam
|7.353
|7.404
|14,00
|
|Yarım
|3.561
|3.619
|1,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,25
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|-0,79
|
Seans Raporu
14:54
daha fazla
-
15:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 53 artarak (% 1.32 ) 5, 866
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15:09
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, PETKM
-
15:09XU100
Endeks 5, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 58 üstünde . İşlem hacmi 59, 041.00 milyon TL de
-
15:09PSGYO
Yüzde 5.37 oranında artışla 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 026, 546 adet işlem
-
15:08VKGYO
Yüzde 6.04 oranında artışla 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 423, 943 adet işlem