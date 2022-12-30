***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.12.2022 09:20
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091344
BIST
10:355.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 62,53
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.550
En Düşük
5.511
10:3518,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7417
En Düşük
18,6689
10:3519,9316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0566
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9983
En Düşük
19,9038
10:351.094,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,10
|Açılış
|: 1.094,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler10:33
|RYSAS
|23,76
|10.336.239
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|1.864.859
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|8.278.599
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|ULUFA
|10,56
|31.409.505
|% -8,33
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|PEGYO
|5,38
|5.458.307
|% -5,11
|
|MANAS
|55,45
|16.461.445
|% -4,40
|
|TUPRS
|529,20
|1.317.275.755
|% 4,48
|
|ASELS
|60,00
|1.088.235.671
|% 2,04
|
|THYAO
|143,70
|1.066.180.805
|% 0,98
|
|ENKAI
|33,66
|960.473.260
|% -1,41
|
|TCELL
|38,94
|894.333.046
|% 1,94
|
|EKGYO
|8,70
|649.822.650
|% 0,93
|
|YKBNK
|12,13
|521.515.265
|% 1,08
|
|ISCTR
|13,17
|536.404.310
|% 1,93
|
|PETKM
|20,22
|810.612.405
|% 1,81
|
|SKBNK
|3,11
|119.064.507
|% 1,63
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7172
|18,7214
|% 0,09
|
|Euro
|19,9213
|19,9254
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,4504
|22,5630
|% -0,25
|
|Frank
|20,1579
|20,2794
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9636
|4,9885
|% 0,07
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,29
|
|Altın Gr.
|1.096
|1.096
|4,95
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.385
|7.443
|10,00
|
|Yarım
|3.576
|3.638
|5,00
|
|Çeyrek
|1.794
|1.818
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,14
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|0,60
|