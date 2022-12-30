***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.12.2022 19:55
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Vadesi 30.12.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Aralık 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 4 Ocak 2023 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091656
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0520,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0598
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0494
En Düşük
19,9038
18:051.095,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.095,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7048
|18,7067
|% 0,01
|
|Euro
|20,0295
|20,0480
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,5321
|22,6451
|% 0,12
|
|Frank
|20,1905
|20,3121
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9618
|4,9867
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|6,40
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,57
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.392
|7.460
|27,00
|
|Yarım
|3.580
|3.646
|13,00
|
|Çeyrek
|1.795
|1.822
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|1,05
|