***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.01.2023 08:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091705
BIST
10:215.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 82,34
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.596
En Düşük
5.568
10:2118,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:2120,0323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0047
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:211.097,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.097,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:21
|TUREX
|33,00
|28.804.210
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|43.573.507
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|10.690.779
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|4.561.239
|% 9,96
|
|ULUFA
|9,34
|15.059.462
|% -9,93
|
|BRKVY
|32,64
|7.251.956
|% -7,95
|
|PRKME
|23,98
|4.160.511
|% -4,92
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|ATEKS
|106,90
|1.080.422
|% -3,61
|
|ASELS
|64,10
|1.086.743.789
|% 3,14
|
|THYAO
|143,10
|889.703.842
|% 1,56
|
|TCELL
|39,44
|627.800.861
|% 4,12
|
|ENKAI
|34,34
|556.792.414
|% 3,62
|
|EKGYO
|8,84
|533.440.241
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,84
|533.440.241
|% 1,26
|
|PETKM
|20,20
|457.809.674
|% 1,20
|
|KRDMD
|18,35
|396.164.578
|% 2,00
|
|SKBNK
|3,11
|62.352.012
|% 1,63
|
|ISCTR
|12,87
|254.032.185
|% 0,78
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7198
|18,7299
|% 0,15
|
|Euro
|19,9968
|20,0323
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,5412
|22,6543
|% 0,01
|
|Frank
|20,1725
|20,2940
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9658
|4,9907
|% 0,10
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,74
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.413
|7.484
|51,00
|
|Yarım
|3.590
|3.655
|22,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.827
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,05
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|