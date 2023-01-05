***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.01.2023 08:50
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093425
BIST
18:055.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.652
En Düşük
5.479
18:0518,7520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
18:0519,9685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0765
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
18:051.118,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.118,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGHOL
|111,50
|213.339.089
|% 0,00
|
|AGESA
|40,50
|77.631.854
|% 0,00
|
|AHGAZ
|92,40
|2.077.559.479
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,65
|3.969.632.918
|% 0,00
|
|AKCNS
|61,75
|124.915.040
|% 0,00
|
|AGHOL
|111,50
|213.339.089
|% 0,00
|
|AGESA
|40,50
|77.631.854
|% 0,00
|
|AHGAZ
|92,40
|2.077.559.479
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,65
|3.969.632.918
|% 0,00
|
|AKCNS
|61,75
|124.915.040
|% 0,00
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|ASELS
|65,15
|7.336.985.567
|% 0,00
|
|THYAO
|144,50
|7.306.022.121
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 0,00
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,64
|3.644.277.309
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,53
|3.484.685.911
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7412
|18,7520
|% 0,05
|
|Euro
|19,9244
|19,9685
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,5238
|22,6368
|% -0,04
|
|Frank
|20,0951
|20,2162
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9735
|4,9985
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-1,84
|
|Altın Gr.
|1.118
|1.118
|0,53
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.556
|7.626
|0,00
|
|Yarım
|3.659
|3.728
|0,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.864
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,39
|0,05
|
|B. Petrol
|78,98
|78,98
|1,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 13 kaybederek (% -1.71 ) 5, 992
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KONYA, BFREN
-
17:58XU100
Endeks 5, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 67 altında . İşlem hacmi 116, 242.00 milyon TL de
-
17:58SUNTK
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 50.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 530 adet işlem
-
17:57MARKA
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 235 adet işlem