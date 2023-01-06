***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.01.2023 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094611
BIST
11:065.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 22,07
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
11:0618,7862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
11:0619,7921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0277
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
11:061.110,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.110,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler11:04
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|BFREN
|6.146,00
|150.012.508
|% 6,82
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|EGGUB
|100,70
|46.779.315
|% 6,34
|
|CEOEM
|25,10
|26.572.042
|% 6,00
|
|EYGYO
|18,56
|115.102.531
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|ULUSE
|184,50
|12.108.803
|% -8,89
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|MARTI
|5,01
|49.346.599
|% -8,58
|
|THYAO
|136,10
|3.340.549.657
|% 0,67
|
|EREGL
|39,72
|2.561.762.982
|% -0,90
|
|ASELS
|58,70
|1.898.615.637
|% -0,34
|
|EKGYO
|8,66
|1.475.522.696
|% 2,12
|
|KRDMD
|17,86
|1.358.593.215
|% -0,78
|
|EKGYO
|8,66
|1.475.522.696
|% 2,12
|
|YKBNK
|10,39
|826.584.191
|% -0,86
|
|KRDMD
|17,86
|1.358.593.215
|% -0,78
|
|EREGL
|39,72
|2.561.762.982
|% -0,90
|
|ISCTR
|11,43
|659.471.341
|% 0,70
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7814
|18,7886
|% 0,13
|
|Euro
|19,7680
|19,8060
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,3152
|22,4271
|% 0,12
|
|Frank
|19,9550
|20,0752
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9842
|5,0092
|% 0,14
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|7,38
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|4,79
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.544
|7.610
|22,00
|
|Yarım
|3.653
|3.720
|11,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|0,15
|
|B. Petrol
|78,69
|78,69
|0,00
|