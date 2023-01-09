***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.01.2023 08:47
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096367
BIST
10:545.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 20,60
|Açılış
|: 5.402
|
|Önceki Kapanış
|: 5.342
|
5.417
En Düşük
5.330
10:5418,7826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0761
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9200
|
18,7974
En Düşük
18,6125
10:5420,0986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1852
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9200
|
20,1077
En Düşük
19,9153
10:541.132,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 9,18
|Açılış
|: 1.131,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.122,87
|
1.135,78
En Düşük
1.124,03
BIST En Aktif Hisseler10:52
|GSRAY
|7,48
|18.878.548
|% 10,00
|
|BALAT
|23,10
|201.686
|% 10,00
|
|CASA
|210,10
|47.903
|% 10,00
|
|VKING
|39,60
|815.641
|% 10,00
|
|HKTM
|67,80
|29.298.955
|% 9,98
|
|KATMR
|2,60
|222.977.271
|% -8,77
|
|FENER
|66,45
|364.861.476
|% -8,03
|
|FLAP
|14,98
|51.551.891
|% -6,96
|
|UMPAS
|5,18
|63.015
|% -5,82
|
|ULUFA
|6,78
|9.001.954
|% -5,31
|
|KRDMD
|19,55
|2.188.304.995
|% 1,51
|
|THYAO
|143,70
|1.759.542.678
|% 0,84
|
|EREGL
|41,92
|1.498.326.789
|% 0,67
|
|ENKAI
|34,88
|1.108.973.556
|% 2,17
|
|ASELS
|63,75
|1.080.400.945
|% 1,35
|
|KRDMD
|19,55
|2.188.304.995
|% 1,51
|
|EKGYO
|9,21
|969.360.682
|% -0,11
|
|KATMR
|2,60
|222.977.271
|% -8,77
|
|YKBNK
|10,67
|545.368.609
|% -0,74
|
|PETKM
|19,44
|722.121.359
|% 0,57
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7753
|18,7784
|% 0,38
|
|Euro
|20,0763
|20,0879
|% 0,88
|
|Sterlin
|22,7290
|22,8430
|% 0,76
|
|Frank
|20,2164
|20,3381
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9836
|5,0086
|% 0,44
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|7,27
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|10,40
|
|Cumhuriyet
|7.588
|7.703
|50,00
|
|Tam
|7.659
|7.730
|142,00
|
|Yarım
|3.709
|3.779
|70,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.889
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,49
|0,14
|
|B. Petrol
|79,89
|79,89
|1,32
|
Seans Raporu
10:52
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