***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.01.2023 08:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099171
BIST
18:055.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.402
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.417
En Düşük
5.124
18:0518,7762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9100
|
18,7888
En Düşük
18,6015
18:0520,1791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0302
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1000
|
20,2406
En Düşük
19,9729
18:051.131,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.131,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|30,80
|49.583.483
|% 10,00
|
|GSRAY
|7,48
|25.483.133
|% 10,00
|
|BALAT
|23,10
|2.183.066
|% 10,00
|
|TERA
|28,20
|15.926.514
|% 9,98
|
|HKTM
|67,80
|39.222.976
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,95
|1.219.469
|% -10,00
|
|FENER
|65,05
|756.392.435
|% -9,97
|
|DYOBY
|25,80
|110.511.768
|% -9,85
|
|MARTI
|4,58
|44.471.767
|% -9,84
|
|KATMR
|2,57
|285.624.331
|% -9,82
|
|THYAO
|138,40
|9.223.090.771
|% -2,88
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% -2,44
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% -4,37
|
|ASELS
|59,10
|6.654.257.172
|% -6,04
|
|ENKAI
|34,26
|5.269.115.040
|% 0,35
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% -2,44
|
|EKGYO
|8,73
|3.809.410.291
|% -5,31
|
|YKBNK
|10,12
|3.651.975.897
|% -5,86
|
|SKBNK
|2,84
|772.559.439
|% -0,70
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% -4,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7650
|18,7725
|% 0,01
|
|Euro
|20,1628
|20,1830
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7850
|22,8993
|% -0,01
|
|Frank
|20,3001
|20,4224
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9834
|5,0083
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|2,34
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.132
|2,60
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.655
|7.723
|15,00
|
|Yarım
|3.707
|3.778
|7,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.889
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|0,01
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARTI
Yüzde -9.84 oranında düşüşle 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 947 adet işlem
-
17:58EGEEN
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 6, 190.00 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 541 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 870, 337 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 48 altında . İşlem hacmi 102, 227.00 milyon TL de
-
17:55VAKKO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 713 adet işlem